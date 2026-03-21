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La méditation est un ouvre-boîte

Francoise J. Zimmer

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La méditation est un ouvre-boîte. S'observer sans jugement pour se comprendre et se libérer. C'est une bien belle formule, n'est-ce pas ? Sauf qu'il reste des questions. Comment fait-on ? Que doit-on observer ? Que ne doit-on pas juger ? Et se libérer de quoi ? Est-ce que cela s'apprend ? Où ? Dans quelles conditions ? Ce petit opus très accessible, fruit de plus de vingt ans d'expérience, s'adresse à celles et ceux qui découvrent la méditation en répondant simplement et clairement à toutes ces questions.

Par Francoise J. Zimmer
Chez Françoise J. Zimmer

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Auteur

Francoise J. Zimmer

Editeur

Françoise J. Zimmer

Genre

Méditation

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La méditation est un ouvre-boîte

Francoise J. Zimmer

Paru le 21/03/2026

96 pages

Françoise J. Zimmer

11,18 €

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Scannez le code barre 9782960341621
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