La méditation est un ouvre-boîte. S'observer sans jugement pour se comprendre et se libérer. C'est une bien belle formule, n'est-ce pas ? Sauf qu'il reste des questions. Comment fait-on ? Que doit-on observer ? Que ne doit-on pas juger ? Et se libérer de quoi ? Est-ce que cela s'apprend ? Où ? Dans quelles conditions ? Ce petit opus très accessible, fruit de plus de vingt ans d'expérience, s'adresse à celles et ceux qui découvrent la méditation en répondant simplement et clairement à toutes ces questions.