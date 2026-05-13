Nos vies précieuses

Allemagne, 1972. A Mainheim, petite cité industrielle, le vent décide de tout. D'ouest, il apporte une odeur enivrante de chocolat qui flotte sur les banlieues ouvrières et les villas bourgeoises. D'est, il charrie les relents suffocants de l'usine chimique, tandis que l'eau du Main, depuis longtemps polluée, suit son cours dans un silence complice. Personne ne s'en indigne, jusqu'au jour où une tragédie fait voler ce fragile équilibre en éclats. Rebelles et intrépides, Minka et Caro commencent alors à poser les questions qui dérangent et à fureter là où tout le monde s'abstient de mettre les pieds... au point de secouer une ville endormie par l'indifférence et l'inaction.