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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Petite déclaration d'amour au vélo

Frédéric Cloez-Girone

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La collection "Petite déclaration d'amour" donne carte blanche à la passion, à l'imagination, à la sensibilité, au minuscule comme à l'essentiel. Dans cet ouvrage, Frédéric Cloez-Girone ouvre son coeur et nous entraîne dans une folle traversée de la France par les chemins obliques. Alors, loyalement, à la force du jarret, porté par la langue et l'esprit récréatif, se dessine un vagabondage picaresque et joyeux. De frontières géographiques en frontières mentales, c'est une découverte des replis profonds du pays et de l'être. Un récit de voyage à bicyclette qui nous invite à faire moisson de liberté : il est temps de prendre la tangente, d'explorer les détours qui s'offrent à nous, pour mieux choisir le chemin de notre existence.

Par Frédéric Cloez-Girone
Chez Suzac

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Auteur

Frédéric Cloez-Girone

Editeur

Suzac

Genre

guides cyclotourisme

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Petite déclaration d'amour au vélo

Frédéric Cloez-Girone

Paru le 16/04/2026

112 pages

Suzac

12,00 €

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Scannez le code barre 9782487211285
9782487211285
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