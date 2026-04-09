Petite déclaration d'amour au vélo

La collection "Petite déclaration d'amour" donne carte blanche à la passion, à l'imagination, à la sensibilité, au minuscule comme à l'essentiel. Dans cet ouvrage, Frédéric Cloez-Girone ouvre son coeur et nous entraîne dans une folle traversée de la France par les chemins obliques. Alors, loyalement, à la force du jarret, porté par la langue et l'esprit récréatif, se dessine un vagabondage picaresque et joyeux. De frontières géographiques en frontières mentales, c'est une découverte des replis profonds du pays et de l'être. Un récit de voyage à bicyclette qui nous invite à faire moisson de liberté : il est temps de prendre la tangente, d'explorer les détours qui s'offrent à nous, pour mieux choisir le chemin de notre existence.