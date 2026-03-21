Guerre en Iran

Le 13 juin 2025, des centaines de milliers d'Iraniens ont été réveillés entre trois et quatre heures du matin par des bombardements d'une violence inouïe. Le 8 janvier 2026, les manifestants pacifistes sont massacrés dans le sang. Dans sa postface, Fariba Hachtroudi démontre que ce n'est que l'aboutissement d'un long déni. Le 28 février 2026, l'Ayatollah Ali Khamenei et ses proches sont bombardés et tués ainsi que beaucoup d'Iraniens innocents. Fariba Hachtroudi, de séjour à Téhéran en mai nous livre un témoignage sur le vif, sans pathos, où l'humour et la dérision déjouent la peur. Un périple à travers le pays qui se termine par l'Arménie. Un an plus tôt, en Israël, elle avait rencontré des Israéliens qui oeuvrent pour la paix. Elle met en miroir deux sociétés travaillées par la peur, mais différemment : en IRAN, un peuple lucide face à ses dirigeants ; en ISRAËL, une population retenue par une peur instrumentalisée. Fariba Hachtroudi a bravé des risques personnels immenses : défiance en Israël / menaces d'arrestation pour espionnage en Iran. Un journal de bord suivi d'une analyse indispensable pour comprendre l'Iran aujourd'hui.