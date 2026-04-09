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Evol Tome 10

Atsushi Kaneko

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Le nouveau titre d'Atsushi Kaneko, superstar du manga et auteur de Bambi , Soil , Wet Moon , Deathco et Search and Destroy ! Ce jour-là, la vie de deux jeunes filles et d'un garçon déçu de ce monde aurait dû s'achever, mais par malchance, leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué : ils ont survécu. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges "pouvoirs" ; des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez les alliés de la justice que l'on appelle "héros"...

Par Atsushi Kaneko
Chez Delcourt

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Auteur

Atsushi Kaneko

Editeur

Delcourt

Genre

Seinen/Homme

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Evol Tome 10

Atsushi Kaneko

Paru le 09/04/2026

224 pages

Delcourt

19,99 €

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Scannez le code barre 9782413089346
9782413089346
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