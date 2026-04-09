Une voix pour la liberté

Le rappeur iranien Toomaj Salehi, figure emblématique de la jeunesse, de la liberté, de la prise parole anti-régime, a été emprisonné en 2022. Torturé, Toomaj est finalement libéré en 2024, puis de nouveau arrêté en 2025. L'autrice d'origine iranienne Bahareh Akrami retrace de manière singulière le combat de Toomaj pour la liberté, avec émotion mais aussi avec humour, avec colère mais aussi espérance, d'un immense artiste contre l'effondrement culturel de son pays, miroir de l'esprit de révolte de toute une jeunesse irannienne, le tout le tout ponctué d'extraits de ses textes engagés.