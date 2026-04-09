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#Roman francophone

Une voix pour la liberté

Bahareh Akrami

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Le rappeur iranien Toomaj Salehi, figure emblématique de la jeunesse, de la liberté, de la prise parole anti-régime, a été emprisonné en 2022. Torturé, Toomaj est finalement libéré en 2024, puis de nouveau arrêté en 2025. L'autrice d'origine iranienne Bahareh Akrami retrace de manière singulière le combat de Toomaj pour la liberté, avec émotion mais aussi avec humour, avec colère mais aussi espérance, d'un immense artiste contre l'effondrement culturel de son pays, miroir de l'esprit de révolte de toute une jeunesse irannienne, le tout le tout ponctué d'extraits de ses textes engagés.

Par Bahareh Akrami
Chez Delcourt

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Auteur

Bahareh Akrami

Editeur

Delcourt

Genre

Réalistes, contemporains

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Une voix pour la liberté

Bahareh Akrami

Paru le 09/04/2026

108 pages

Delcourt

17,50 €

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Scannez le code barre 9782413086055
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