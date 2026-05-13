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L'héritière du Dakota Building

Fiona Davis

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L'histoire du Dakota Building, racontée à travers le destin de deux femmes déterminées à en dévoiler les secrets. Londres, 1884. Gouvernante au très chic Langham Hotel, Sara Smythe sauve de justesse la fillette de la chambre 510, alors qu'elle allait basculer dans le vide. Ce geste, on s'en doute, lui vaut la reconnaissance des Camden, cette famille de clients américains. Celle du père, en particulier, qui lui propose aussitôt un poste à New York dans l'immense building qu'il fait construire. Sara hésite. Mais M. Theodore semble tellement la comprendre... Cent ans plus tard, le Dakota dresse sa silhouette légendaire sur Central Park. Jeune architecte, Bailey en passe les portes, ignorante encore des héritages secrets qu'elle s'apprête à y découvrir...

Par Fiona Davis
Chez Pocket

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Auteur

Fiona Davis

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

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L'héritière du Dakota Building

Fiona Davis trad. Typhaine Ducellier

Paru le 21/05/2026

480 pages

Pocket

9,90 €

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Scannez le code barre 9782266358941
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