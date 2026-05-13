Remember us

Une romance forte en émotions, où pour se donner une seconde chance, May-Lee et Kaiden vont devoir dévoiler tous leurs secrets. En quittant Seattle pour Los Angeles, May-Lee Sawyer est bien décidée à tirer un trait sur son passé. Mais dès son arrivée sur son nouveau campus, elle se retrouve face à celui qu'elle hait par-dessus tout, son ex : Kaiden Crawford. Quatre ans plus tôt, Kaiden a lui aussi quitté Seattle, sans laisser un mot d'explication à May-Lee. Bouleversée par cette rencontre, elle se fait une promesse : il ne lui brisera pas le coeur une seconde fois. Rattrapés par leur passé, May-Lee et Kaiden vont devoir affronter leurs démons, leurs secrets et leurs blessures respectives. Et si la solution pour se débarrasser de leurs angoisses, c'était de les affronter ensemble ? Intensité érotique : Trauma bonding Found family TW : scènes à caractère sexuel explicites, suicide, dépression, mutilation, trouble du sommeil, anxiété, violence et maltraitance parentale (physique et mentale), mention du viol et de maladies mentales