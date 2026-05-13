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Avant de partir, je voulais te dire

Marc Teynier, Anne Peregrini

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A travers le témoignage touchant de personnes agées, une puissante leçon d'humanité. On hésite souvent avant de questionner nos anciens. Pudeur mal placée ? Peur de réveiller les mauvais souvenirs ? Ils sont pourtant les dépositaires d'une sagesse incroyable, celle de l'expérience. Qu'est-ce qui compte vraiment, dans la vie ? Qu'est-ce qu'à l'approche de la fin ils comprennent et que nous ne voyons pas ? Ils sont onze, ici, dont les auteurs ont recueilli les témoignages. Onze octogénaires ou plus, hommes ou femmes, de tous les milieux, qui tirent les leçons de leurs parcours et nous incitent, ce beau livre refermé, à interroger les nôtres...

Par Marc Teynier, Anne Peregrini
Chez Pocket

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Auteur

Marc Teynier, Anne Peregrini

Editeur

Pocket

Genre

Faits de société

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Avant de partir, je voulais te dire

Marc Teynier, Anne Peregrini

Paru le 13/05/2026

304 pages

Pocket

8,90 €

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Scannez le code barre 9782266357067
9782266357067
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