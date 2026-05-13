Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Pourquoi avons-nous peur ?

Jiddu Krishnamurti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Krishnamurti, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, analyse le phénomène de la peur qui entrave notre esprit et donne des clés pour tenter de la dominer. La peur nous empêche d'agir et de penser librement. Krishnamurti montre dans ce livre comment la reconnaître là où elle naît, avant qu'elle ne se transforme en angoisse, dépendance ou repli. En repérant ainsi comment elle nous piège, en comprenant ses mécanismes intimes, elle n'aura plus de pouvoir sur vous. Un ouvrage pour se libérer concrètement de la peur et vivre avec plus de lucidité, de liberté et de justesse. Préface inédite de Natacha Calastrémé. Egalement chez Pocket : Renaître chaque jour , La Beauté de l'amour Traduit de l'anglais par Claire Dufour Texte intégral

Par Jiddu Krishnamurti
Chez Pocket

|

Auteur

Jiddu Krishnamurti

Editeur

Pocket

Genre

Hindouisme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pourquoi avons-nous peur ? par Jiddu Krishnamurti

Commenter ce livre

 

Pourquoi avons-nous peur ?

Jiddu Krishnamurti trad. Claire Dufour

Paru le 13/05/2026

176 pages

Pocket

8,40 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356763
9782266356763
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.