Pourquoi avons-nous peur ?

Krishnamurti, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, analyse le phénomène de la peur qui entrave notre esprit et donne des clés pour tenter de la dominer. La peur nous empêche d'agir et de penser librement. Krishnamurti montre dans ce livre comment la reconnaître là où elle naît, avant qu'elle ne se transforme en angoisse, dépendance ou repli. En repérant ainsi comment elle nous piège, en comprenant ses mécanismes intimes, elle n'aura plus de pouvoir sur vous. Un ouvrage pour se libérer concrètement de la peur et vivre avec plus de lucidité, de liberté et de justesse. Préface inédite de Natacha Calastrémé. Egalement chez Pocket : Renaître chaque jour , La Beauté de l'amour Traduit de l'anglais par Claire Dufour Texte intégral