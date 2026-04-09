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#Album jeunesse

Pas vus, pas pris ?

Daishu Ma

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Aujourd'hui, Lili et son tigre Maoki veulent s'amuser... mais c'est la pagaille ! Entre bêtises, rires et câlins, cet album tendre et drôle montre qu'avec l'amitié, tout finit toujours bien. Dans le petit monde de Lili et Maoki, une belle journée commence, parfaite pour jouer et découvrir de nouvelles choses ! Mais avec ses grosses pattes maladroites, Maoki enchaîne les bêtises... Heureusement, grâce à la complicité de Lili et Maoki, tout finit bien. Au fil de leurs aventures, les lectrices et lecteurs découvrent le plaisir de jouer, d'essayer, de faire des bêtises et de trouver des solutions pour remettre les choses en ordre.

Par Daishu Ma
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Daishu Ma

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Autres éditeurs (P à T)

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Pas vus, pas pris ?

Daishu Ma

Paru le 23/04/2026

40 pages

Sens dessus dessous

13,90 €

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Scannez le code barre 9782385071219
9782385071219
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