Pas vus, pas pris ?

Aujourd'hui, Lili et son tigre Maoki veulent s'amuser... mais c'est la pagaille ! Entre bêtises, rires et câlins, cet album tendre et drôle montre qu'avec l'amitié, tout finit toujours bien. Dans le petit monde de Lili et Maoki, une belle journée commence, parfaite pour jouer et découvrir de nouvelles choses ! Mais avec ses grosses pattes maladroites, Maoki enchaîne les bêtises... Heureusement, grâce à la complicité de Lili et Maoki, tout finit bien. Au fil de leurs aventures, les lectrices et lecteurs découvrent le plaisir de jouer, d'essayer, de faire des bêtises et de trouver des solutions pour remettre les choses en ordre.