La puissance cachée des plantes

Un document lumineux et inspirant qui nous invite à repenser notre place dans le monde en observant la remarquable ingéniosité, sagesse et capacité d'adaptation du monde végétal. Et si, pour mieux penser notre manière d'être au monde, nous sondions la vie végétale ? La nature qui nous entoure révèle des capacités étonnantes : il faut faire preuve d'une créativité sans limite pour survivre et prospérer tout en restant enraciné au même endroit. Des forêts tropicales aux pots de nos salons, les plantes ont appris à communiquer, reconnaître leurs proches, présenter des comportements sociaux, entendre des sons, se transformer, stocker des souvenirs utiles, inciter les animaux à se comporter à leur avantage et développer tant d'autres remarquables talents. Zoë Schlanger nous embarque dans ses découvertes passionnées, elle convoque la littérature comme ses propres souvenirs et explore les plus récentes avancées scientifiques sur les plantes. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Juliette Barbara, Abel Gerschenfeld et Anatole Muchnik