Partir sur les Chemins de Compostelle

Grâce à la nouvelle collection Partir de Lonely Planet, lancez-vous sur l'extraordinaire chemin de Compostelle : le Camino Francés ! De Saint-Jean-Pied-de-Port au cap Finisterre, en passant bien évidemment par Saint-Jacques-de-Compostelle, mettez vos pas dans ceux d'auteurs-randonneurs chevronnés et préparez-vous à vivre une expérience hors du commun. Quête spirituel, défi sportif... les raisons de se lancer sur les chemins de Compostelle, comme les profils des marcheurs, sont variés. Ce guide Lonely Planet est là pour vous aider à vous préparer et cheminer à votre rythme. Rédigé par 7 auteurs qui sont des randonneurs expérimentés et ont déjà parcouru le Camino Francés ainsi que d'autres voies menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils partagent au fil du guide leur vision du Camino et leurs conseils pour préparer et vivre à votre tour ce chemin extraordinaire. Le guide décrit pas à pas les près de 800 km du Camino Francés qui traverse les Pyrénées depuis Saint-Jean-Pied-de-Port en France, puis la Navarre, La Rioja, la Castille-et-León, la Meseta avant de rejoindre la Galice et Saint-Jacques-de-Compostelle. La portion de Saint-Jacques-de-Compostelle au Cap Finisterre (Camino de Fisterra) est également décrite étape par étape. Chaque étape se présente avec un tracé de l'itinéraire, les principaux points d'intérêt, des recommandations pour se restaurer et se loger et des conseils de randonneurs rencontrés sur le trajet ou des auteurs eux-mêmes. Des essais thématiques complètent ces chapitres et apportent des éclairages sur des spécificités de ce chemin (les mythes et légendes dans le Pays basque, les pèlerins et les valeurs rencontrés sur le Camino, le street-art, les chapelles...). Toutes les clés pour comprendre ce qui fait le succès du chemin de Compostelle : l'histoire de ce pèlerinage, la multitude de paysages traversés, les animaux que l'on peut observer, la gastronomie... Découvrez également les autres chemins menant à Compostelle comme le Chemin du Puy-en-Velay menant à Saint-Jean-Pied-de-Port ou le Camino Portugués au départ de Lisbonne... Pour chacune de ces voies, une description générale de l'itinéraire, complétée par le nombre total de kilomètres et la difficulté. Des cartes claires avec le tracé du chemin et les incontournables, le profil altimétrique des étapes (très pratique pour anticiper les passages avec plus de dénivelés), les plans des villes principales avec leurs points d'intérêts. Et une belle première carte dépliante et illustrée qui donne le ton de ce guide. Et bien sûr, toutes les informations pratiques pour organiser son chemin et se lancer à son tour dans cette belle aventure (organisation de son sac, préparation physique, obtention de la crédenciale, balisage...). En clair, un joli carnet de route avec des pages aux coins arrondis et un format pratique, à emporter avec soi sur les chemins de Compostelle.