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George Sand

Marie-Hélène Baylac

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Une " déesse est apparue " (Victor Hugo). George Sand, la plus illustre et la plus prolifique écrivaine du XIXe siècle a tour à tour été présentée par ses biographes comme " l a bonne dame de Nohant ", grand-mère exemplaire, autrice de romans champêtres et régionaux porteurs de valeurs morales, et une pasionaria qui collectionna les amants célèbres - parmi lesquels le poète Musset et le musicien Chopin. Empruntant aux hommes son prénom et, parfois, leur habit, sa plume milita pour l'émancipation des femmes et plus généralement de l'humanité souffrante, jusqu'à s'engager dans l'action politique aux côtés des républicains socialistes. Embrassant toutes les facettes de cet être au prodigieux appétit de vivre, cette biographie donne de George Sand un portrait au plus près de sa personnalité. Puisant aux sources les plus diverses, nourrie des oeuvres de la romancière et des témoignages de l'époque, l'autrice raconte avec brio cette vie flamboyante et emblématique. Cette biographie constitue, en outre, un objet d'exception par l'illustration extraordinaire, issue des archives de la Bibliothèque nationale de France, qui se conjugue à merveille avec le récit : gravures, peintures, extraits des manuscrits, lettres autographes, photographies (car on entre dans l'ère de la photo) ... Un nouvel opus appelé à faire date de la collection "Bibliothèque des Illustres", en partenariat avec la BNF.

Par Marie-Hélène Baylac
Chez Librairie Académique Perrin

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Auteur

Marie-Hélène Baylac

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Biographies

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George Sand

Marie-Hélène Baylac

Paru le 13/05/2026

256 pages

Librairie Académique Perrin

25,00 €

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