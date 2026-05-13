Les fantômes de San Diego

Une enquête palpitante qui nous fait voyager dans le monde entier et dans le passé. San Diego, Californie, au coeur de l'automne. Un collectionneur de voitures anciennes est retrouvé mort dans son garage du quartier huppé de La Jolla, écrasé sous la Ford Mustang 1967 qu'il réparait. Tout pourrait laisser croire à un banal accident domestique... si ce n'est le visage du cadavre, dissimulé sous le masque du Fantôme de l'Opéra , la mythique comédie musicale pour laquelle la victime avait travaillé par le passé. Un spectacle qui, depuis sa création, déchaîne les passions à travers le monde à chacune de ses productions, mais draine également son lot de drames et de tragédies. Pourtant, en l'absence de témoignages fiables et d'éléments concrets, l'enquête stagne au fil des mois et devient un cold case . Le dossier est finalement confié au lieutenant Elvis Cochran, de la brigade criminelle de San Diego , récemment réintégré dans ses fonctions après un long purgatoire professionnel. Aidé de Sue Baker, sa compagne journaliste, le couple devra faire face à une malédiction vieille d'un siècle avec, en toile de fond, une série de meurtres aussi mystérieux que fascinants : des crimes qui semblent n'avoir qu'un seul et unique dénominateur commun, profondément enfoui dans les strates du temps. De la Californie à Las Vegas en passant par Paris, Elvis Cochran et Sue Baker découvriront que, si certaines légendes ne meurent jamais, d'autres peuvent tuer... Et si les fantômes existaient vraiment ? Oserez-vous découvrir qui se cache derrière le masque ?