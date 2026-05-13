La Belle-fille

Et si cette nouvelle vie n'était qu'un piège ? Jae-Young doit disparaître. A bord d'un train pour Séoul, elle a laissé derrière elle tout ce qu'elle avait - son petit boulot, son appartement miteux, et surtout son compagnon violent. Face à elle, une jeune mère, seule avec son bébé, lui raconte qu'elle va rencontrer sa belle-famille qu'elle n'a encore jamais vue. Pour échapper à sa curiosité, Jae-Young quitte le compartiment. A son retour, la voiture est vide. Il ne reste que le nourrisson en pleurs... et un message la suppliant d'aller le confier à ses grands-parents. Et si c'était une occasion inespérée de devenir quelqu'un d'autre ? Sous sa nouvelle identité, Jae-Young découvre bientôt le luxe d'un manoir isolé et une existence dorée, sous le regard de son séduisant beau-frère. Mais très vite, des événements de plus en plus inquiétants perturbent ses plans, comme si le passé voulait la rattraper. La nouvelle voix du thriller coréen