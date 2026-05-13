N'oublie pas la lumière

Retaper une vieille bâtisse dans les collines sauvages du Gard pour y accueillir retraites créatives, artistes et êtres en quête de sens : tel est le projet d'un jeune couple toulonnais. Mais rien ne va se passer comme prévu... Sur des thématiques riches et dans l'air du temps, un roman sur l'art de réinventer sa vie. Par l'autrice de Matin d'écume . Plus de trente ans se sont écoulés depuis qu'elle est passée sur cette route. Pourtant, Lou est submergée par la senteur des pinèdes, le parfum du thym... Pour elle et Xavier, une nouvelle vie commence. Ensemble, ils ont élaboré un projet un peu fou : acheter un vieux mas pour en faire un lieu de vie et de séjours créatifs. Ils ont misé sur une ancienne ferme à rénover dans les Cévennes, à Aujaguet, où Lou a passé les étés de son enfance. Mais bientôt, entre les travaux, le terrain à débroussailler et les premiers hôtes à recevoir, le découragement menace et les tensions s'exacerbent. C'est dans son passé que Lou va puiser sa force en marchant sur les pas de la petite fille qu'elle était. Elle devra aussi faire preuve d'optimisme et de détermination pour son ami d'enfance devenu l'unique habitant du hameau. Lou s'engage dans chaque nouveau défi avec courage. Pour autant, réussira-t-elle à transformer " la Baraque " en un lieu de vie et de joie, comme dans ses rêves ? Un roman lumineux sur l'art de réenchanter la vie.