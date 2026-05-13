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Voyages extraordinaires au Muséum National d'Histoire Naturelle

Nicolas Gilsoul, Jacques Cuisin

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N'avez-vous jamais rêvé d'arpenter les recoins insoupçonnés du Muséum national d'histoire naturelle, où sont conservées aujourd'hui plus de 68 millions de spécimens ? Délégué à la conservation des collections du Muséum, Jacques Cuisin m'a ouvert les portes d'un monde inespéré. Notre promenade est devenue une expédition à travers le temps et l'espace, une odyssée où se répondent curiosité émerveillée et urgence écologique. Nous avons vu des girafes, des hippocampes, des lycaons. Navigué au large des terres australes, embrassé les glaces des pôles. Croisé le rhinocéros de Louis XV et le lémurien de l'impératrice Joséphine. S'il n'en reste parfois qu'une plume, un os ou une dent sur la planète tout entière, toutes les espèces que nous avons rencontrées racontent l'histoire du monde qui nous abrite. C'est le récit de ces aventures que vous tenez entre vos mains.

Par Nicolas Gilsoul, Jacques Cuisin
Chez Robert Laffont

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Auteur

Nicolas Gilsoul, Jacques Cuisin

Editeur

Robert Laffont

Genre

Musées français

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Voyages extraordinaires au Muséum National d'Histoire Naturelle

Nicolas Gilsoul, Jacques Cuisin

Paru le 13/05/2026

368 pages

Robert Laffont

22,90 €

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