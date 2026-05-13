Pas de panique !

Le quotidien palpitant, tantôt cocasse, tantôt effréné et bouleversant, d'une assistante sociale à la verve désarmante. Son diplôme en poche, Caroline est embauchée dans un grand hôpital parisien où elle sera attachée au service des urgences. Mais sa première journée la désarçonne : sa vie professionnelle sera faite de situations plus rocambolesques les unes que les autres. Découragée, la nouvelle assistante sociale ? Pas le moins du monde : Caroline est fidèle à son poste depuis vingt ans. Des femmes victimes de violences aux personnes sans domicile fixe en passant par des malades désorientés, elle s'évertue à aider tout un chacun sans compter ses heures. Sa route est émaillée d'une galerie de portraits lumineux, ceux des patients, ceux des collègues aussi : sa deuxième famille. Drôle, enlevé, addictif, ce récit nous plonge dans un univers frénétique, épuisant, mais aussi plein d'adrénaline et d'émotion. Au coeur de l'expérience de Caroline, une dévotion totale à son métier et à l'humain : un plaidoyer pour le social, le lien et l'entraide.