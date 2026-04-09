Carte prière Saint François d'Assise 02P (par 20)

Cette carte de prière met en lumière saint François d'Assise dans l'un de ses aspects les plus intimes : l'offrande de soi et la confiance au réveil d'un jour nouveau. Au verso, la Prière du matin de saint François d'Assise accompagne les premiers instants du jour : apprendre à regarder le monde "avec des yeux remplis d'amour", choisir la patience, la douceur, la bienveillance. Une prière simple, profonde et très concrète, idéale pour installer une direction intérieure et vivre la journée dans la lumière. Grâce à son format carte de visite, elle se glisse facilement dans un portefeuille, un missel, une Bible, un carnet ou un agenda. Elleelle se glisse facilement dans un portefeuille, un missel, une Bible, un carnet ou un agenda. Elle se prête aussi parfaitement au partage : paroisses, groupes de prière, catéchèse, aumôneries, retraites, actions pastorales ou cadeaux de fin d'année.