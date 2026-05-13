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En route vers la fonction publique territoriale

Céline Hodara

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Vous souhaitez rejoindre la fonction publique territoriale ? Ce cahier d'entraînement est conçu pour vous accompagner dans vos révisions, quel que soit votre concours, votre filière ou votre catégorie. Pensé dans l'esprit des cahiers d'activités, il propose une approche ludique et structurée de la culture territoriale. Chaque double page aborde un thème clé à travers des exercices variés (QCM, textes à trous, mots croisés, etc.) et une synthèse claire des notions à retenir. Le niveau des exercices varie selon les thèmes, pour alterner entre révisions fondamentales et approfondissements, afin que chacun puisse avancer à son rythme selon ses besoins et ses envies. Le format souple et transportable permet de réviser partout, sans contrainte : dans les transports, entre deux rendez-vous, ou même en vacances. Un outil transversal conçu pour tous les candidats : un format léger, pour un contenu solide, à un prix très abordable.

Par Céline Hodara
Chez Dunod

|

Auteur

Céline Hodara

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

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En route vers la fonction publique territoriale

Céline Hodara

Paru le 13/05/2026

109 pages

Dunod

12,90 €

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