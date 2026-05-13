Mon agenda planner de professeur des écoles

Bien plus qu'un agenda, cet outil sera votre meilleur compagnon pour organiser sereinement votre année scolaire. Il sera aussi indispensable pour transmettre l'ensemble des informations utiles aux enseignants qui pourraient intervenir dans la classe ! Il fournit TOUS les repères et outils nécessaires au quotidien : - Le calendrier annuel - Les infos pratiques pour les remplaçants - L'ORGANISATION DE L'ECOLE ET DE LA CLASSE : Coordonnées et organisation de l'école + Règles et organisation de la classe + Emploi du temps + Sorties scolaires + Réunions + 108 heures + Budgets. - LES INFORMATIONS SUR LES ELEVES : Trombinoscope + Infos générales et importantes + APC + Papiers administratifs + RDV + Suivi des élèves. - LES ENSEIGNEMENTS : Méthodes utilisées + Programmations + Projets. - LE CAHIER JOURNAL : Double page mensuelle + 1 page dédiée par jour, uniquement les jours utiles + Les événements pédagogiques et des conseils. - Numéros d'urgence + Armoire et trousse de secours. Cet agenda/cahier journal est un support intelligent et efficace, créé sur mesure par Jeanne, auteure de la chaîne YouTube "Entrez dans ma classe" . Utilisé pour le suivi de sa propre classe depuis plusieurs années, il est personnalisable et propose également des outils à télécharger (tableaux, pages vierges supplémentaires, etc.) ainsi que des vidéos utiles à consulter !