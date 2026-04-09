"Le divin qui est en nous". Un homme tombe du dixième étage d'un hôtel à Lisbonne. Dans ses derniers instants, il murmure des mots mystérieux : " UNIO MYSTICA... MISTERIUM TREMENDUM ". Accident, suicide ou homicide ? La police judiciaire trouve dans la chambre de Kurt Weilmann un dernier message avec un nom : Tomás Noronha. L'historien est convoqué pour clarifier son implication dans cette mort. Au cours de l'enquête, la CIA avertit Tomás : sa vie est en danger. Pour se sauver, l'historien devra percer le mystère de cette mort. C'est ainsi que commence une quête qui pousse Tomás Noronha à s'intéresser aux secrets de substances thérapeutiques aux propriétés miraculeuses. On les appelle enthéogènes, expression grecque signifiant... LE DIVIN EN NOUS. Basé sur des découvertes scientifiques actuellement étudiées par les plus grandes institutions scientifiques du monde, Le Sixième Sens nous montre ce que les enthéogènes (plus connus sous le nom de LSD) ont commencé à révéler sur les plus grands mystères de l'univers, notamment le mystère de la mort et le sens de la vie.