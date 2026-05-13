WAR MODE : passe de spectateur... à entrepreneur

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'entrepreneuriat. Ce livre n'est pas une compilation de théories fumeuses, mais un plan d'attaque. Pour créer une offre (même sans avoir d'idée), la vendre immédiatement (avant de produire quoi que ce soit), générer du cash et poser les bases d'un empire capable d'atteindre un million d'euros. En seulement 24 heures, cessez d'être spectateur, passer à l'action et devenez entrepreneur. Comment ? Non pas en " trouvant votre passion " , mais en suivant un protocole testé et structuré en quatre phases stratégiques : déclenchement mental, identification d'un terrain rentable, construction d'une offre percutante et scalabilité agressive. Recentrez-vous sur l'essentiel, identifiez vos freins psychologiques et découvrez des mécanismes concrets pour générer des revenus à partir d'une frustration rentable. Préparez-vous à une transformation radicale. Véritable guide opérationnel, visuel et disruptif, s'appuyant sur l'expérience d'entrepreneur à succès de l'auteur, propulsez-vous. Vous pouvez le faire, sans capital de départ, sans réseau, sans excuses.