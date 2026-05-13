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Rosalind Franklin à la plage

Jean-Baptiste de Panafieu, Jean-baptiste Panafieu

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Que sait-on aujourd'hui de l'ADN et de ses fonctions ? Quel a été le rôle de Rosalind Franklin dans sa découverte ? Que peut-on attendre des avancées les plus récentes en génétique ? L'ADN fait aujourd'hui partie de notre quotidien et intervient dans de nombreux domaines : médecine, enquêtes policières, processus industriels, agriculture, recherche médicale ou encore paléontologie. Il est désormais possible d'agir directement sur le génome humain, plaçant l'ADN au coeur de questions éthiques cruciales pour notre avenir. A cette molécule sont associés les noms de James Watson, Francis Crick et Maurice Wilkins, mais aussi aujourd'hui, dans le mouvement général de reconnaissance des femmes de science, de la biologiste Rosalind Franklin, dont les travaux ont été décisifs pour élucider sa structure. Installez-vous confortablement dans votre transat et laissez-vous conter par Jean-Baptiste de Panafieu l'incroyable histoire de la découverte de l'ADN et de ses pouvoirs ! En quittant votre transat, vous ne regarderez plus le monde de la même manière...

Par Jean-Baptiste de Panafieu, Jean-baptiste Panafieu
Chez Dunod

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Auteur

Jean-Baptiste de Panafieu, Jean-baptiste Panafieu

Editeur

Dunod

Genre

Histoire des sciences

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Rosalind Franklin à la plage

Jean-Baptiste de Panafieu, Jean-baptiste Panafieu

Paru le 13/05/2026

204 pages

Dunod

15,90 €

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