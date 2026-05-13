Le voleur de rêves

A Saint-Siméon, les enfants n'ont plus envie de rien. Quelqu'un leur dérobe ce qu'ils ont de plus précieux : leurs rêves... Que vont faire Sacha et Luna ? Rien ne va plus à Sain-Siméon : les enfants semblent soudain vidés de leur énergie, comme si quelque chose de profond s'était détaché d'eux. Sacha et Luna s'en aperçoivent... Et quand un mystérieux garçon apparaît dans la cour, l'intuition des deux chasseurs de monstres s'affolent ! Quel lien ce garçon a-t-il avec ces rêves qui disparaissent les uns après les autres ?