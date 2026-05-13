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#Roman jeunesse

Le voleur de rêves

David Bry, Camouche, David Bry

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A Saint-Siméon, les enfants n'ont plus envie de rien. Quelqu'un leur dérobe ce qu'ils ont de plus précieux : leurs rêves... Que vont faire Sacha et Luna ? Rien ne va plus à Sain-Siméon : les enfants semblent soudain vidés de leur énergie, comme si quelque chose de profond s'était détaché d'eux. Sacha et Luna s'en aperçoivent... Et quand un mystérieux garçon apparaît dans la cour, l'intuition des deux chasseurs de monstres s'affolent ! Quel lien ce garçon a-t-il avec ces rêves qui disparaissent les uns après les autres ?

Par David Bry, Camouche, David Bry
Chez Nathan

|

Auteur

David Bry, Camouche, David Bry

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Le voleur de rêves

David Bry, Camouche, David Bry

Paru le 13/05/2026

64 pages

Nathan

7,90 €

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Scannez le code barre 9782095058104
9782095058104
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