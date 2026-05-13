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Mon projet de naissance

Célia Levavasseur, Noémie Cornélis, Magalie Foutrier

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Un carnet qui vous aide à préparer une naissance respectueuse de vos choix avec l'expertise de professionnels de santé. Votre grossesse, vos choix, votre projet de naissance Un carnet de naissance qui a pour but d'aider la future mère à se connaître, s'informer et faire de la naissance un moment où ses choix sont respectés. Un accompagnement complet et moderne qui vous aide à définir vos préférences pour le jour J. Avec 45 quiz accompagnés de mémos pratiques qui synthétisent les informations essentielles. Des QR codes donnent accès aux vidéos explicatives des autrices. Chaque étape de votre grossesse est documentée pour faciliter les échanges avec votre équipe médicale. La référence validée par +100 professionnels Un guide relu par des sages-femmes, gynécos, pédiatres et anesthésistes.

Par Célia Levavasseur, Noémie Cornélis, Magalie Foutrier
Chez Nathan

|

Auteur

Célia Levavasseur, Noémie Cornélis, Magalie Foutrier

Editeur

Nathan

Genre

Grossesse et maternité

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Mon projet de naissance

Célia Levavasseur, Noémie Cornélis, Magalie Foutrier

Paru le 13/05/2026

80 pages

Nathan

11,90 €

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