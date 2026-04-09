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Sapiens et les microbes

Renaud Piarroux

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Les formidables progrès de la biologie depuis Pasteur nous ont appris à identifier les microbes et à décrypter les mécanismes de propagation des épidémies. Nous produisons désormais des vaccins, des antibiotiques et des antiviraux. Avec un tel arsenal, les épidémies auraient dû être reléguées aux livres d'histoire : il n'en est pourtant rien. De la persistance de la tuberculose et du paludisme à l'émergence du sida, d'Ebola ou du Covid-19, la menace infectieuse demeure. Même le choléra, dont on sait parfaitement maîtriser la transmission, connaît une phase de recrudescence. Plus troublant encore, malgré des années d'investigations, l'origine de la pandémie de Covid-19 n'a toujours pas été formellement établie. A l'évidence, la biologie seule ne suffit pas à expliquer ces crises que la santé publique peine à maîtriser. Car une épidémie est un phénomène total : elle prend racine dans nos structures sociales, nos trajectoires économiques et nos tensions géopolitiques. Dans ce second volume, Renaud Piarroux analyse les déterminants et la dynamique des épidémies contemporaines. De l'après-Seconde Guerre mondiale au Covid-19 se dessine alors une autre histoire des épidémies, marquée par les controverses scientifiques, les conflits d'intérêts et les biais cognitifs qui brouillent l'analyse et la décision. La question des risques que soulèvent certaines recherches ou celle des accidents de laboratoire s'inscrivent dans ce paysage. S'agit-il de menaces réelles ou de récits simplificateurs nourris par une défiance amplifiée par les réseaux sociaux ? Sapiens et les microbes : les épidémies contemporaines propose des clés pour éclairer ce débat.

Par Renaud Piarroux
Chez CNRS

|

Auteur

Renaud Piarroux

Editeur

CNRS

Genre

Histoire de la médecine

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Sapiens et les microbes

Renaud Piarroux

Paru le 09/04/2026

404 pages

CNRS

26,00 €

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Scannez le code barre 9782271159168
9782271159168
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