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Atlas de la Révolution française

Pierre-Yves Beaurepaire, Silvia Marzagalli

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Plus de 120 cartes et infographies pour raconter la Révolution française, dans toute son ampleur et son effervescence. -Circulation des hommes, des idées, des biens, crises financière et sociale : le contexte qui précède les événements de 1789. -1789-1791 : de la rupture avec l'Ancien Régime à l'échec de la monarchie constitutionnelle. -1792-1799 : la guerre, les divisions et déchirures, la radicalisation révolutionnaire. -La France de Bonaparte : l'autorité ne remet pas en cause tous les acquis de la Révolution. Cet atlas inscrit, de façon inédite, la Révolution française dans l'histoire du monde et dans le long terme. Le basculement s'étend de l'Europe au Nouveau Monde et dans les colonies, dès les années 1770 et jusqu'à la France napoléonienne.

Par Pierre-Yves Beaurepaire, Silvia Marzagalli
Chez Flammarion

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Auteur

Pierre-Yves Beaurepaire, Silvia Marzagalli

Editeur

Flammarion

Genre

Atlas historiques

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Atlas de la Révolution française

Pierre-Yves Beaurepaire, Silvia Marzagalli

Paru le 13/05/2026

96 pages

Flammarion

24,00 €

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Scannez le code barre 9782080510365
9782080510365
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