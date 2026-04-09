Un guide spirituel et écologique qui invite chaque lecteur à redécouvrir et à honorer son lien avec la terre. Invité par la forêt amazonienne à lui prêter sa plume, Laurent Huguelit nous fait découvrir l'enseignement de ce grand esprit que les peuples indigènes appellent " Madre " - la Mère. On y croise, tour à tour, l'arbre ancestral, la clarté de la conscience, la compassion, les chamanes et leurs chants de guérison - mais également, parce que tout doit être connu, les affres de l'obscurité. Avec Mère, l'intention de la forêt est de rétablir le lien sacré qui relie l'humanité à la planète Terre, pour qu'une nouvelle conscience puisse émerger - et pour que les enfants de la forêt retrouvent celle qui les a vu naître et grandir. Pour qu'ils la respectent, la préservent et l'aiment. Un puissant cri d'alarme et un immense message d'espoir pour l'humanité " Un appel vibrant qui nous invite à revenir au coeur de ce que nous sommes. " Inexploré " Un livre bouleversant par sa forme et sa puissance. " VIP , Stéphane Allix