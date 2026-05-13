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Corruptions

Jérôme Karsenti

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Depuis plus de vingt ans, l'avocat Jérôme Karsenti mène ses combats dans les prétoires. Procès de corruption politique - de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, jusqu'au garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti - mais aussi affaires où se jouent des questions décisives pour la démocratie, celles des limites de la liberté d'expression, de la banalisation des discours de haine et de la place faite à la figure de l'étranger dans le débat public. De ces affaires est née une conviction, ce qui menace aujourd'hui la République dépasse largement les scandales et les polémiques politiques. Car la corruption ne se limite pas à l'argent ou aux affaires. Elle doit être entendue dans son sens premier : la dégradation progressive de ce qui faisait tenir l'Etat de droit. Et c'est ainsi que les démocraties basculent, non par un coup de force, mais par une lente transformation de leurs mots, de leurs pratiques et de leurs lois. Jérôme Karsenti met au jour les mécanismes de cette dérive et propose un plaidoyer pour refonder nos institutions autour d'un principe trop souvent relégué : la fraternité, condition d'une démocratie véritable.

Par Jérôme Karsenti
Chez Flammarion

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Auteur

Jérôme Karsenti

Editeur

Flammarion

Genre

Philosophie du droit

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Corruptions

Jérôme Karsenti

Paru le 13/05/2026

424 pages

Flammarion

22,00 €

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