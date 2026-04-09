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#Roman francophone

Les Confidences du pommier

Hervé Jaouen

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Le roman d'une famille bretonne au XXe siècle et d'une fratrie disparate vu à travers la plus fragile des six enfants Dans la région de la baie de Douarnenez, les parents Cosmao ont acheté une petite ferme, Kermordrouz Izella, d'où l'on perçoit la rumeur de la mer et distingue les marais à bécassines au-delà des terres à blé. La maison voit grandir six enfants. La benjamine, Toinette, née en 1947, a la sensibilité à fleur de peau. C'est autour d'elle que se déploie l'histoire d'une fratrie disparate au sein de laquelle beaucoup ont jeté aux orties leurs racines rurales. Pas Toinette. Après une parenthèse dans la capitale, celle que ses frères et soeur ont toujours méprisée reviendra veiller sur son vieux père et les lieux de son enfance. De ses souffrances accumulées jaillira la vérité d'un règlement de comptes magistral. Sous la bienveillance du pommier qui a tout vu, tout entendu... et dont plus personne ne cueillera les pommes. A moins que... Un nouveau grand Jaouen.

Par Hervé Jaouen
Chez Pocket

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Auteur

Hervé Jaouen

Editeur

Pocket

Genre

Bretagne

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Les Confidences du pommier

Hervé Jaouen

Paru le 09/04/2026

272 pages

Pocket

8,70 €

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Scannez le code barre 9782266360135
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