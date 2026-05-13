De chutes d'eau en futaies, suivez l'un des pionniers du nature writing sur les sentiers escarpés de Californie, du Nevada, de l'Utah, de l'Etat de Washington et de l'Arizona. Prêchant la contemplation, l'émerveillement permanent, John Muir sort des sentiers battus, emprunte les chemins de traverse, rampe parmi les ronces du maquis, escalade les falaises. Passionné de géologie, il explique la formation des montagnes et des glaciers. Toujours en quête d'expériences, Muir se baigne dans le lac salé de Salt Lake City, randonne dans le Grand Canyon du Colorado, guette ours et mouflons, observe les tribus indiennes, discute avec des hommes des bois. Dans un style aussi didactique que lyrique, Muir magnifie la beauté des montagnes et des forêts, des cascades et des rivières d'écume, rendant ainsi hommage à ces " terres sauvages ", ce wilderness qui revient sans cesse sous sa plume. Ces textes restés longtemps inédits en France nous offrent une plongée fascinante dans l'Ouest américain d'un autre temps.