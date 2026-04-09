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#Roman francophone

Née quelque part

Michèle Halberstadt

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"Sur les traces du photographe de Freud, j'ai trouvé mon père". "J'ai l'impression d'être sur le point de commettre un acte sacrilège en allant fouiller dans les affaires intimes de mes parents. Quand je l'abreuvais de questions auxquelles il ne voulait pas me répondre, mon père avait cette réponse frustrante : "Cela ne te regarde pas". C'est précisément ce que je m'apprête à faire. Regarder dans son passé. " Michèle Halberstadt tire les fils de sa lignée, remonte les générations, croise l'itinéraire de sa famille paternelle, dont elle ne sait rien, avec celui de Max Halberstadt, gendre de Freud devenu son photographe officiel. De Vienne à Hambourg en passant par Wegrow d'où son père, Juif polonais, est originaire, traquant les indices jusqu'à Johannesburg, où Max a émigré pour fuir le nazisme, l'autrice mène l'enquête, fait d'étonnantes rencontres, fouille les archives pour reconstituer une histoire qu'on ne lui a pas transmise. Sous sa plume attentive, on découvre le pape de la psychanalyse en émouvant patriarche ; sa fille Sophie, Max et leurs deux enfants que la vie n'a pas épargnés. Son père surtout, pour qui "seul le présent importait", se révèle enfin à elle.

Par Michèle Halberstadt
Chez Pocket

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Auteur

Michèle Halberstadt

Editeur

Pocket

Genre

Littérature française

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Née quelque part

Michèle Halberstadt

Paru le 09/04/2026

240 pages

Pocket

8,70 €

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