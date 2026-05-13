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Moi aussi, je pense donc je suis !

Elodie Pinel

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Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil... difficile de citer d'autres noms de femmes philosophes. Et pour cause, la plupart d'entre elles n'ont jamais été gratifiées de ce noble statut. Longtemps cantonnées à celui de "femmes de lettres", au mieux de "penseuses", leurs travaux ont été marginalisés. Pourtant, les femmes n'ont cessé de philosopher, envers et contre tout, souvent par des voies détournées, transformant les questions, les formes et les exigences du savoir. Penser depuis le corps, l'identité, le politique, l'invisible - là où la philosophie ne regardait pas. Dans cette fresque du matrimoine philosophique jalonnée d'anecdotes personnelles, Elodie Pinel montre que ces femmes ne font pas que s'inscrire dans l'histoire de la philosophie : elles en déplacent les fondations. Leurs oeuvres inventent une autre manière de penser, plus incarnée, plus critique, plus vivante. Les lire, c'est découvrir que la philosophie n'est jamais neutre - et que les femmes pourraient bien en être l'avenir.

Par Elodie Pinel
Chez Flammarion

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Auteur

Elodie Pinel

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la philosophie

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Moi aussi, je pense donc je suis !

Elodie Pinel

Paru le 13/05/2026

336 pages

Flammarion

9,70 €

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Scannez le code barre 9782080459176
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