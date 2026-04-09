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#Roman jeunesse

Réseaux et sentiments

Nicolas Jaillet, Théo Grosjean

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Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? Hourrah ! Elliot a survécu tant bien que à son année de 6e malgré Boule d'angoisse. Lors de son entrée en 5e, Elliot change de camp et entre parmi le très sélect clan des populaires. La raison ? Son ami Hari poste une vidéo de lui en train d'improviser une danse sur tic toc et c'est le succès assuré ! Boosté par sa nouvelle confiance en lui, Elliot va en profiter se rapprocher d'Eglantine. Mais le succès commence à lui monter à la tête au point d'en devenir méprisant avec tout le monde et de délaisser son meilleur ami... Et si le prix de sa célébrité était trop lourd à payer ?

Par Nicolas Jaillet, Théo Grosjean
Chez Pocket

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Auteur

Nicolas Jaillet, Théo Grosjean

Editeur

Pocket

Genre

Pocket jeunesse

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Réseaux et sentiments

Nicolas Jaillet, Théo Grosjean

Paru le 09/04/2026

208 pages

Pocket

10,90 €

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Scannez le code barre 9782266354332
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