Réseaux et sentiments

Comment survivre au collège quand une mascotte constituée de vos angoisses prend vie et vous conseille les pires choses à faire ? Hourrah ! Elliot a survécu tant bien que à son année de 6e malgré Boule d'angoisse. Lors de son entrée en 5e, Elliot change de camp et entre parmi le très sélect clan des populaires. La raison ? Son ami Hari poste une vidéo de lui en train d'improviser une danse sur tic toc et c'est le succès assuré ! Boosté par sa nouvelle confiance en lui, Elliot va en profiter se rapprocher d'Eglantine. Mais le succès commence à lui monter à la tête au point d'en devenir méprisant avec tout le monde et de délaisser son meilleur ami... Et si le prix de sa célébrité était trop lourd à payer ?