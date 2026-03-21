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#Roman francophone

La fille de côté

Robert Byloos

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France, issue d'un milieu modeste et apparemment ordinaire, voit sa vie basculer lorsqu'elle découvre, à la trentaine, que l'homme qu'elle croyait être son père est en réalité son père adoptif et qu'elle est née d'une liaison adultère non désirée. Fragilisée par cette révélation et par la mort soudaine de ce père, elle mène pourtant une existence confortable auprès de son mari et de ses enfants. Mais, après vingt ans d'une vie étouffante, un besoin irrépressible de liberté la pousse à rompre - au prix de blessures profondes et durables.

Par Robert Byloos
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Robert Byloos

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La fille de côté

Robert Byloos

Paru le 21/03/2026

192 pages

Le Lys Bleu

20,00 €

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