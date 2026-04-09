Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La France est-elle un pays communiste ?

Franz-Olivier Giesbert

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un essai libéral, insolent et personnel " La France est-elle communiste ? C'est la question provocante que je pose dans ce livre. Si l'on est en droit de penser qu'elle ne le sera jamais, le communisme lui étant totalement antinomique, j'explore, sur un ton moqueur tous les signes qui vont dans le sens de sa collectivisation progressive, alors que notre pays se croit libéral et menacé par... l'ultra-libéralisme ! Un comble... D'abord, bien sûr, il y a le niveau considérable des dépenses publiques (57 % de la richesse nationale, un record mondial). Ensuite, l'agonie de la valeur travail. Puis, l'économie et l'écologie punitives qui ont fabriqué des montagnes de réglementations. Sans oublier, détails croquignolets à l'appui, la suradministration : la domination de la société par les fonctionnaires bien plus nombreux qu'ailleurs, dont les " élites " sont très bien payées, contrairement à la légende. Ajoutons enfin un assistanat sans limites, un laisser-aller général, une tentation de la table rase dont il faut chercher les racines dans la Révolution française". Franz-Olivier Giesbert

Par Franz-Olivier Giesbert
Chez Plon

|

Auteur

Franz-Olivier Giesbert

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La France est-elle un pays communiste ? par Franz-Olivier Giesbert

Commenter ce livre

 

La France est-elle un pays communiste ?

Franz-Olivier Giesbert

Paru le 09/04/2026

176 pages

Plon

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782259325103
9782259325103
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.