La France est-elle un pays communiste ?

Un essai libéral, insolent et personnel " La France est-elle communiste ? C'est la question provocante que je pose dans ce livre. Si l'on est en droit de penser qu'elle ne le sera jamais, le communisme lui étant totalement antinomique, j'explore, sur un ton moqueur tous les signes qui vont dans le sens de sa collectivisation progressive, alors que notre pays se croit libéral et menacé par... l'ultra-libéralisme ! Un comble... D'abord, bien sûr, il y a le niveau considérable des dépenses publiques (57 % de la richesse nationale, un record mondial). Ensuite, l'agonie de la valeur travail. Puis, l'économie et l'écologie punitives qui ont fabriqué des montagnes de réglementations. Sans oublier, détails croquignolets à l'appui, la suradministration : la domination de la société par les fonctionnaires bien plus nombreux qu'ailleurs, dont les " élites " sont très bien payées, contrairement à la légende. Ajoutons enfin un assistanat sans limites, un laisser-aller général, une tentation de la table rase dont il faut chercher les racines dans la Révolution française". Franz-Olivier Giesbert