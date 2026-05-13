Jacques Garcia, trente ans de passion

Surplombant majestueusement les riches terres de Normandie, le château du Champ de Bataille, propriété de Jacques Garcia, constitue un véritable fleuron de l'architecture, du mobilier et du jardin à la française des xviie et XVIII ? siècles. Construit par le comte Alexandre de Créqui entre 1653 et 1665, ce somptueux château, alors en bien mauvais état, a été acquis par Jacques Garcia il y a trente ans. C'est avec passion qu'il en a entrepris la restauration pour lui rendre sa splendeur passée et en faire sa demeure. Les élégantes pièces du château sont pourvues d'une collection admirable de peintures, de sculptures, de porcelaine, d'argenterie et de meubles, dont beaucoup proviennent des collections royales de l'Ancien Régime. De vastes et splendides jardins s'étendent sur plus de quarante-cinq hectares. Le jardin français, en majesté au centre du domaine, a été recréé d'après un dessin de la main d'André Le Nôtre. De part et d'autre de l'axe central, le goût de l'exotisme, cher au XVIII ? siècle, invite au voyage dans des contrées et des civilisations parfois disparues. Ainsi le jardin égyptien, le jardin anglo-indien, la grotte de Cybèle et le théâtre antique surprennent et émerveillent les visiteurs qui se promènent le long des allées. Non loin, en contrebas, à l'abri des regards, se dresse le très secret pavillon des rêves, imaginé et entièrement construit par Jacques Garcia à partir d'authentiques vestiges, magnifique ode à l'Inde moghole qu'il adore. Cet ouvrage superbement illustré est une véritable source d'inspiration pour tous ceux qui se passionnent pour la décoration d'intérieur, les principes de la restauration et l'art des jardins.