Que faire de nos élites politiques ?

Un plaidoyer pour la liberté individuelle et contre la captation des richesses et des pouvoirs par nos élites politiques. Jamais la défiance des Français vis-à-vis de leurs élites politiques n'a été aussi importante. Si les raisons de ce désamour ont déjà été largement étudiées, Kevin Brookes pose dans cet essai percutant une question plus fondamentale : devons-nous encore attendre quelque chose de nos élites ? En s'appuyant sur des études, des données, ainsi que des années d'observation au coeur du système, il défend la thèse selon laquelle les Français pourraient se passer d'elles dans la plupart des cas. La capture par une petite caste de la machine à normer, taxer et contrôler le quotidien des Français oriente l'appareil d'état vers l'intérêt des groupes d'influence les mieux organisés au détriment des petits. Les conséquences de ce système sont désastreuses : bureaucratie, injustices, copinage, spirale de la dette publique, inefficacité économique. Loin d'apaiser les tensions sociales, l'ardeur de nos dirigeants à légiférer au moindre fait divers ne cesse de les attiser. Face à cet échec, une nouvelle archéologie institutionnelle qui traite les causes des maux français s'impose. Pour limiter le pouvoir d'oppression de nos élites politiques, il s'agit de restreindre leur capacité d'influence sur nos vies. Il faut pour cela réduire la capacité d'intervention des pouvoirs publics sur la sphère de décision des individus. Redonner aux citoyens-contribuables l'argent pour l'instant confisqué afin qu'ils retrouvent la maîtrise de leur destin. Simplifier massivement notre mille-feuille administratif et notre gruyère fiscal pour faire advenir une véritable justice fiscale. Imaginer de nouvelles règles de fonctionnement de nos assemblées pour limiter l'inflation normative. Sortir du mélange des genres entre le politique et la haute fonction publique qui constitue un état dans l'Etat. Cet ouvrage appelle à une révolte pacifique des créateurs, de tous ceux vivent de leur travail et de leurs actions sur la classe des usuriers d'état, vivant aux dépens des autres. Il propose également des réformes d'ampleur pour revitaliser profondément notre démocratie.