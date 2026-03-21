Emprisonner l'infortune ? explore un débat révolutionnaire crucial sur la contrainte par corps, une pratique qui enferme les débiteurs incapables de payer leurs dettes. Dans le contexte de la Révolution française, il met en scène des figures historiques telles que Danton, Robespierre et Marat, qui luttent contre l'injustice sociale, tout en interrogeant les implications morales et juridiques de cette mesure. A travers les archives parlementaires, l'oeuvre révèle les révolutionnaires sans idéalisation : leurs talents, leurs faiblesses, leurs excès, et leur travail législatif commun, un aspect souvent négligé.