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#Roman francophone

Emprisonner l'infortune ?

Vincent Gobin

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Emprisonner l'infortune ? explore un débat révolutionnaire crucial sur la contrainte par corps, une pratique qui enferme les débiteurs incapables de payer leurs dettes. Dans le contexte de la Révolution française, il met en scène des figures historiques telles que Danton, Robespierre et Marat, qui luttent contre l'injustice sociale, tout en interrogeant les implications morales et juridiques de cette mesure. A travers les archives parlementaires, l'oeuvre révèle les révolutionnaires sans idéalisation : leurs talents, leurs faiblesses, leurs excès, et leur travail législatif commun, un aspect souvent négligé.

Par Vincent Gobin
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Vincent Gobin

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Théâtre - Pièces

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Emprisonner l'infortune ?

Vincent Gobin

Paru le 21/03/2026

220 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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