L'Or du soir

Au coeur du Quercy blanc, le destin d'Alek, cabossé par la vie mais épris de justice face au drame des violences faites aux femmes. Par l'autrice du Coeur à l'envers . Renvoyé de la police après une terrible bavure, Alek a sombré et aurait pu mettre fin à ses jours si un ami ne l'avait pas emmené loin de Paris, à Montaigu-de-Quercy. Près de la nature, qu'il découvre et qui l'apaise, Alek retrouve peu à peu le goût de vivre. Un jour, chemin faisant, il croise une femme couverte d'hématomes. Immédiatement, son instinct de policier reprend le dessus. Il commence à enquêter, fait appel à ses anciens collègues pour obtenir des renseignements et se met en tête de sauver Guillemette Jory des griffes de son mari. S'introduisant dans le domaine des Jory, une lavanderaie, il tente de convaincre Guillemette et son employée de partir. Sans succès. Pourquoi les deux femmes ne fuient-elles pas le danger que représente Jory ? Est-ce qu'un secret les condamne à rester aux mains de cet homme violent ?