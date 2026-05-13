Les jours d'après

Depuis l'annonce de sa retraite à l'été 2025, Steve Mandanda tient un journal de bord. Lui, le très discret, y raconte, jour après jour, la "petite mort du sportif", un thème tabou, jamais exploré en profondeur ni sous cette forme. Au terme d'une carrière de vingt-cinq ans, le voilà en proie à une désagréable sensation de vide : immobile sur son canapé, la télé en fond sonore, il se confronte au sentiment d'inutilité, à l'isolement, aux questionnements, à des journées vides de sens et d'énergie, plongé dans une crise quasi existentielle. Dans ce livre, Steve Mandanda raconte tout des "jours d'après", ses rencontres, ses petites routines, les sollicitations, le sport qui le maintient, les projets naissants, convoquant les moments forts de sa carrière, ses souvenirs et anecdotes avec l'équipe de France comme avec l'OM. Un récit authentique de la trace que laisse une immense carrière de footballeur sur un homme de 41 ans, désormais retraité.