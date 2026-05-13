Comprendre le Japon & ses croyances

Quelles religions ont façonné la civilisation japonaise ? Comment les croyances populaires ont-elles profondément marqué l'histoire du pays ? Quels mythes se cachent derrière les rites et les superstitions d'aujourd'hui ? En explorant les grands principes shintoïstes et bouddhistes, mais aussi les influences venues de Chine ou de Corée, cet ouvrage donne toutes les clés pour mieux comprendre la culture nippone, ses racines et ses traditions. Richement illustré, il dévoile les multiples courants spirituels qui font du Japon un pays fascinant et singulier. Des temples de Nara aux sanctuaires de Tokyo, en passant par le mont Koya ou le pavillon d'Or à Kyoto, découvrez toute la quiétude et l'harmonie des plus beaux sites sacrés de l'archipel.