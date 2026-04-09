Elle maquille les puissants. Ils lui confient leurs secrets. Washington. Dans les coulisses du pouvoir, une femme se penche sur les visages les plus célèbres du monde. Joe Biden, Bill Clinton, Ivanka Trump, Gabrielle Giffords... Tous passent entre ses mains avant d'entrer dans la lumière. Tous apprécient cette jeune femme douée à laquelle on a envie de se livrer. Elle maquille les présidents, les premières dames, les conseillères sous pression. Elle les écoute sans les juger, voit ce que personne ne voit : la fatigue, la peur, les cicatrices. Parfois, il suffit d'un silence pour que le masque tombe. Mais derrière cette discrétion parfaite, il y a un parcours vertigineux : une enfance cabossée, la scène, la chute, la renaissance. De sa Normandie à la Maison-Blanche, Audrey Lefèvre a traversé la gloire, la douleur et les secrets d'Etat - ; pour apprendre une seule chose : un visage ne raconte qu'une partie de vérité. La Confidente est l'histoire d'une femme qui a vu la fragilité derrière le pouvoir, et la beauté derrière les blessures.