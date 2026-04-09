Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La Confidente

Audrey Lefèvre

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elle maquille les puissants. Ils lui confient leurs secrets. Washington. Dans les coulisses du pouvoir, une femme se penche sur les visages les plus célèbres du monde. Joe Biden, Bill Clinton, Ivanka Trump, Gabrielle Giffords... Tous passent entre ses mains avant d'entrer dans la lumière. Tous apprécient cette jeune femme douée à laquelle on a envie de se livrer. Elle maquille les présidents, les premières dames, les conseillères sous pression. Elle les écoute sans les juger, voit ce que personne ne voit : la fatigue, la peur, les cicatrices. Parfois, il suffit d'un silence pour que le masque tombe. Mais derrière cette discrétion parfaite, il y a un parcours vertigineux : une enfance cabossée, la scène, la chute, la renaissance. De sa Normandie à la Maison-Blanche, Audrey Lefèvre a traversé la gloire, la douleur et les secrets d'Etat - ; pour apprendre une seule chose : un visage ne raconte qu'une partie de vérité. La Confidente est l'histoire d'une femme qui a vu la fragilité derrière le pouvoir, et la beauté derrière les blessures.

Par Audrey Lefèvre
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Audrey Lefèvre

Editeur

Robert Laffont

Genre

Faits de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Confidente par Audrey Lefèvre

Commenter ce livre

 

La Confidente

Audrey Lefèvre

Paru le 09/04/2026

33 pages

Robert Laffont

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221285329
9782221285329
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.