Ce que chante Edmée

" Grand-mère, est-ce que les adultes sont tous fous, ou c'est seulement ceux de notre famille ? " Je suis Edmée, la grand-mère de Julie, et je chante. Joyeuse, les larmes au bord des yeux, dans ma voiture. Ou sous le regard réprobateur de mon chat Ernestine. Ou chez les personnes que j'aide au quotidien. Je suis travailleuse familiale et chanteuse (enfin presque). J'aime me raconter des histoires, je n'avais pour autant pas pensé à celle-là. Ma petite-fille, voilà longtemps que je ne l'attendais plus. Mais un conseil : méfiez-vous des petits-enfants qui font irruption sans crier gare. Plus important encore, ayez à l'oeil leurs parents. On ne sait jamais ce qu'ils manigancent sous leurs airs de Monsieur et Madame constamment débordés. Avec Julie, nous pensons qu'ils sont diablement lâches ! Et s'il n'était pas trop tard pour (re)faire famille ?