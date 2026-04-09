Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Ce que chante Edmée

Clémence Chambeslin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Grand-mère, est-ce que les adultes sont tous fous, ou c'est seulement ceux de notre famille ? " Je suis Edmée, la grand-mère de Julie, et je chante. Joyeuse, les larmes au bord des yeux, dans ma voiture. Ou sous le regard réprobateur de mon chat Ernestine. Ou chez les personnes que j'aide au quotidien. Je suis travailleuse familiale et chanteuse (enfin presque). J'aime me raconter des histoires, je n'avais pour autant pas pensé à celle-là. Ma petite-fille, voilà longtemps que je ne l'attendais plus. Mais un conseil : méfiez-vous des petits-enfants qui font irruption sans crier gare. Plus important encore, ayez à l'oeil leurs parents. On ne sait jamais ce qu'ils manigancent sous leurs airs de Monsieur et Madame constamment débordés. Avec Julie, nous pensons qu'ils sont diablement lâches ! Et s'il n'était pas trop tard pour (re)faire famille ?

Par Clémence Chambeslin
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Clémence Chambeslin

Editeur

Robert Laffont

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ce que chante Edmée par Clémence Chambeslin

Commenter ce livre

 

Ce que chante Edmée

Clémence Chambeslin

Paru le 09/04/2026

33 pages

Robert Laffont

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221280447
9782221280447
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.