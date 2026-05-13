Mon petit calendrier chacun son programme famille organisée

Un calendrier illustré vertical à suspendre ou à fixer, avec une page par mois à remplir par tous les membres de la famille ! A chacun sa colonne : parents et enfants notent leurs rendez-vous importants ! -1 page par mois avec les fêtes et les vacances scolaires -1 bloc-notes pour la liste des courses -1 bloc à messages En cadeau : -4 emplois du temps détachables -1 pochette pour ranger les documents importants En plus : -1 portemine -1 liste des fruits et légumes de saisons -Un aimant spécial frigo