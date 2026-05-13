Le bateau pirate

Résumé Des pirates viennent d'arriver sur l'île. Ils sont à la recherche d'un célèbre bateau qui aurait coulé au fond de l'océan. Yuna et Stitch sont d'abord affolés, mais ils découvrent que les pirates ont de bonnes intentions. Les deux amis doivent-ils les aider à retrouver le navire ou les en empêcher ? Il faut vite prendre une décision ! La série Stitch ! adaptée en romans ! - Pour tous les fans du petit extraterrestre bleu ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Un texte placé sous le signe de l'amitié et de l'humour Dès 8 ans.