Bocaux et conserves

Qui n'a jamais rêvé de remplir ses placards de délicieuses conserves maison ? Bonne nouvelle : c'est à la portée de tous ! Ce guide clair, pratique et inspirant est l'allié idéal pour vous lancer dans l'univers du "fait maison" et maîtriser l'art des bocaux, des pickles et des conserves. Pas à pas, il vous accompagne pour réussir facilement vos préparations et adopter des gestes sûrs et efficaces. - 48 pages illustrées pour tout comprendre sur les conserves : bases techniques, recettes, astuces, règles d'hygiène et idées d'associations gourmandes. - Méthodes simples et sans matériel compliqué : stérilisation, lactofermentation, confits, pickles... Chaque technique est expliquée pour s'adapter à vos besoins et à votre cuisine. - Des recettes variées et inspirantes : légumes croquants, sauces maison, confitures, chutneys, aromates, fruits au sirop... De quoi remplir votre garde-manger toute l'année !