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#Roman francophone

Où se risque la chance

André Velter

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Dans le livre des jours tout se joue en discontinu, en sautes d'humeur, visions d'horreur, soupirs angéliques, rencontres imprévues, sollicitations toniques, commotions mentales et autres coups de coeur, de chapeau, de courroux délibérés. Aussi, les épisodes de l'épisodique qui se présentent ici ne se soumettent-ils à quelque réflexe ou révérence que ce soit. Ils dévalent par tous les champs plus ou moins poétiques, abrupts et passionnés, burlesques ou extasiés, ne laissant libre cours, libre course, libre galop, qu'au principe qui veut qu'en langage de franc-parler on célèbre tout autant Lao Tseu que les Monty Python, Cesaria Evora que Maria Callas, Glen Baxter que Caspar David Friedrich, Joaquin Sabina que Philip Glass, ou encore La Marseillaise de Django Reinhardt que La valse triste de Sibelius. On se retrouve ainsi beaucoup plus ressemblant, fidèle à soi et nullement défiguré. A. V

Par André Velter
Chez Editions Gallimard

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Auteur

André Velter

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

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Où se risque la chance

André Velter

Paru le 09/04/2026

258 pages

Editions Gallimard

21,00 €

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Scannez le code barre 9782073159267
9782073159267
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